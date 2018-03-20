Народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обнародовал скан-копии текстов постановлений Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и задержание внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Как известно, завтра, 21 марта, судьба Надежды Савченко как народного депутата будет вынесена на голосование в Верховной Раде.

Представляем полный текст представления, в котором - 40 страниц.

Представление на получение согласия к привлечению к уголовной ответственности Надежды Савченко:

Представление на получение согласия на задержание народного депутата Надежды Савченко:

Фото: Facebook

Ранее народный депутат Антон Геращенко заявил, что будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, но не станет голосовать за ее задержание и арест.

Кроме того, у Порошенко пообещали показать в парламенте шокирующее видео про Савченко.