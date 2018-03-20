Опубликован полный текст представлений на народного депутата Надежду Савченко
Народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обнародовал скан-копии текстов постановлений Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и задержание внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
Как известно, завтра, 21 марта, судьба Надежды Савченко как народного депутата будет вынесена на голосование в Верховной Раде.
Представляем полный текст представления, в котором - 40 страниц.
Представление на получение согласия к привлечению к уголовной ответственности Надежды Савченко:
Представление на получение согласия на задержание народного депутата Надежды Савченко:
Фото: Facebook
Ранее народный депутат Антон Геращенко заявил, что будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, но не станет голосовать за ее задержание и арест.
Кроме того, у Порошенко пообещали показать в парламенте шокирующее видео про Савченко.