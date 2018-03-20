На видеохостинге YouTube начали тестировать функцию Picture-in-Picture. Она позволяет просматривать сайты при запущенном видео, отодвигая его к плавающему окну.

Об этом сообщает oane.ws.

Режим PiP дает и целый ряд других возможностей. Например, пользователь сможет прокручивать страницы и искать нужные видео из панели поиска. Многим пользователям эта опция знакома по приложению YouTube на Android и iOS. Также ее можно обнаружить и в Safari, и Chrome.

Согласно оценке 9to5Google, когда ролик появляется, а пользователь щелкает по экрану, видеоплеер уменьшается до размеров всплывающего окна и появляется в правом нижнем углу экрана. При этом функция может оказаться ограниченной подписчиками YouTube Red.

Разработчики сообщают, что поскольку на данный момент речь не идет о глобальной версии, в Picture-in-Picture могут появиться улучшения.

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