К концу суток 20 марта во Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег. Об этом сообщает Укравтодор.

"До конца суток 20 марта во Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях гололед", - говорится в сообщении.

Сильный снег и метели прогнозируют ночью и утром 21 марта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, а на Приазовье местами 25-28 м/с.

Также на дорогах страны ожидается гололедица.

Напомним, в движение трех ночных троллейбусов в Киеве внесут изменения в ночь на 20 и 21 марта из-за замену контактного провода на троллейбусной линии на Лыбидской площади и выполнения тросовых работ контактной сети на троллейбусной линии в районе путепровода возле станции метро "Нивки".

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