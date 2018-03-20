ХК "Донбасс" обыграл ХК "Кременчук" во втором матче финальной серии УХЛ
Во вторник, 20 марта состоялась вторая игра финальной серии чемпионата Украины по хоккею "УХЛ". Действующие чемпионы "Донбасс" на своем льду принимали хоккеистов "Кременчука".
Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.
После проигранной первой игры, кременчужанам было необходимо собраться и показать характер. Стоит отметить, что это у подопечных Александра Савицкого получилось – период команда начала с быстрых и опасных атак, однако мастерство и надёжность обороны и голкипера дончан не позволили "горожанам" выйти вперёд.
Донецкая команда также не скупилась на острые выпады на ворота Виталия Власенко, и под завесу периода это дало свои плоды – Денису Мостовому удалось с пятака переиграть вратаря гостей, открыв счёт в поединке.
Во второй двадцатиминутке "Донбасс" только увеличил свой прессинг и с самого старта периода не прекращал атаки на противника. Таким образом хоккеисты "Донбасса" ещё 4 раза отличились в воротах "горожан", не оставив команде из Кременчуга шанса на победу: на 24-й минуте ещё раз отметился Денис Мостовой, а следом за ним по шайбе отправили Сергей Кузьмик, Виктор Захаров и Александр Костиков, сделав счёт на табло 5:0 в пользу хозяев.
Стоит отметить, что после 4-й пропущенной шайбы Александр Савицкий принял решение сменить вратаря Виталия Власенко на Никиту Петленко, который стал в створ ворот впервые в плей-офф.
И только в заключительном периоде "Кременчук" смог вернуться в игру и отобрать у чемпионов игровое преимущество. После двух сухих периодов, первую шайбу в финале плей-офф в составе "горожан" забросил защитник Богдан Наливайко, отправив игровой снаряд точно между щитков Богдана Дьяченко. Сразу после него в воротах хозяев расписался Руслан Ефимочкин, сделав счёт 5:2.
Однако команда Сергея Витера смогла быстро вернуть разрыв в три шайбы – это Иван Савченко обыграл Никиту Петленко. Под конец двадцатиминутки один из лучших бомбардиров "Кременчука" Антон Бойков ещё раз "размочил" голкипера хозяев "Альтаира", и установил уже окончательный счёт в поединке.
Подопечные Александра Савицкого шли вперёд, но времени отыграть ещё три пропущенных шайбы уже не оставалось. Хоть "Кременчуку" и удалось обыграть противника в третьем периоде, но провальные первые 40 минут встречи и фора донецкой команды в 5 шайб на старте третьего периода решили исход второго полуфинального поединка.
Таким образом "Донбасс" повел в серии со счётом 2:0. Напомним, что финальная серия продолжается до четырёх побед одной из команд.
После этого поединка финальная серия переедет в Кременчуг, где на "Айсберге" 23-го и 25-го марта в 18:45 и 16:30 соответственно команды сыграют свои следующие матчи.
"Донбасс" – "Кременчук" 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)
Шайбы: 1:0 Мостовой (Свищев, Мазур), 15:56. 2:0 Мостовой (Мазур), 23:24. 3:0 Кузьмик (Коренчук), 30:52. 4:0 Захаров (Лялька, Денискин), 35:07. 5:0 Костиков (Савченко, Коваленко), 35:59. 5:1 Наливайко (Чернышенко - больш.), 40:54. 5:2 Ефимочкин (Рубан), 46:01. 6:2 Коваленко (Костиков, Савченко), 49:16. 6:3 Бойков (Карпенко, Толстушко), 52:48.
"Донбасс": Дьяченко; Матвиенко - Александров, Игнатенко - Шпак, Жовнир - Ордынский, Григорьев - Фирсов; Луговой - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Захаров - Денискин, Савченко - Коваленко - Костиков, Свищев - Мазур - Мостовой.
"Кременчук": Власенко (Петленко - с 35:07); Козачук - Толстушко, Грицких - Наливайко, Савицкий - Горлушко; Бойков - Карпенко - Чорный, Алексанян-Петрович - Чернышенко - Рубан, Шиманский - Гриценко - Кривошапкин, Сеник - Ефимочкин - Полищук.
Фото: uhl.com.ua
Как сообщала "Страна", действующий чемпион Украины по хоккею первым вышел в финал плей-офф УХЛ. Вопрос о фаворите поединка решился еще на старте периода, когда дончане за первые 25 секунд отправили в ворота Владислава Гурко сразу две молниеносные шайбы.
Напомним турнирную таблицу и положение команд по итогам регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.