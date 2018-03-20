Во вторник, 20 марта состоялась вторая игра финальной серии чемпионата Украины по хоккею "УХЛ". Действующие чемпионы "Донбасс" на своем льду принимали хоккеистов "Кременчука".

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

После проигранной первой игры, кременчужанам было необходимо собраться и показать характер. Стоит отметить, что это у подопечных Александра Савицкого получилось – период команда начала с быстрых и опасных атак, однако мастерство и надёжность обороны и голкипера дончан не позволили "горожанам" выйти вперёд.

Донецкая команда также не скупилась на острые выпады на ворота Виталия Власенко, и под завесу периода это дало свои плоды – Денису Мостовому удалось с пятака переиграть вратаря гостей, открыв счёт в поединке.

Во второй двадцатиминутке "Донбасс" только увеличил свой прессинг и с самого старта периода не прекращал атаки на противника. Таким образом хоккеисты "Донбасса" ещё 4 раза отличились в воротах "горожан", не оставив команде из Кременчуга шанса на победу: на 24-й минуте ещё раз отметился Денис Мостовой, а следом за ним по шайбе отправили Сергей Кузьмик, Виктор Захаров и Александр Костиков, сделав счёт на табло 5:0 в пользу хозяев.

Стоит отметить, что после 4-й пропущенной шайбы Александр Савицкий принял решение сменить вратаря Виталия Власенко на Никиту Петленко, который стал в створ ворот впервые в плей-офф.

И только в заключительном периоде "Кременчук" смог вернуться в игру и отобрать у чемпионов игровое преимущество. После двух сухих периодов, первую шайбу в финале плей-офф в составе "горожан" забросил защитник Богдан Наливайко, отправив игровой снаряд точно между щитков Богдана Дьяченко. Сразу после него в воротах хозяев расписался Руслан Ефимочкин, сделав счёт 5:2.

Однако команда Сергея Витера смогла быстро вернуть разрыв в три шайбы – это Иван Савченко обыграл Никиту Петленко. Под конец двадцатиминутки один из лучших бомбардиров "Кременчука" Антон Бойков ещё раз "размочил" голкипера хозяев "Альтаира", и установил уже окончательный счёт в поединке.

Подопечные Александра Савицкого шли вперёд, но времени отыграть ещё три пропущенных шайбы уже не оставалось. Хоть "Кременчуку" и удалось обыграть противника в третьем периоде, но провальные первые 40 минут встречи и фора донецкой команды в 5 шайб на старте третьего периода решили исход второго полуфинального поединка.

Таким образом "Донбасс" повел в серии со счётом 2:0. Напомним, что финальная серия продолжается до четырёх побед одной из команд.

После этого поединка финальная серия переедет в Кременчуг, где на "Айсберге" 23-го и 25-го марта в 18:45 и 16:30 соответственно команды сыграют свои следующие матчи.

"Донбасс" – "Кременчук" 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 Мостовой (Свищев, Мазур), 15:56. 2:0 Мостовой (Мазур), 23:24. 3:0 Кузьмик (Коренчук), 30:52. 4:0 Захаров (Лялька, Денискин), 35:07. 5:0 Костиков (Савченко, Коваленко), 35:59. 5:1 Наливайко (Чернышенко - больш.), 40:54. 5:2 Ефимочкин (Рубан), 46:01. 6:2 Коваленко (Костиков, Савченко), 49:16. 6:3 Бойков (Карпенко, Толстушко), 52:48.

"Донбасс": Дьяченко; Матвиенко - Александров, Игнатенко - Шпак, Жовнир - Ордынский, Григорьев - Фирсов; Луговой - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Захаров - Денискин, Савченко - Коваленко - Костиков, Свищев - Мазур - Мостовой.

"Кременчук": Власенко (Петленко - с 35:07); Козачук - Толстушко, Грицких - Наливайко, Савицкий - Горлушко; Бойков - Карпенко - Чорный, Алексанян-Петрович - Чернышенко - Рубан, Шиманский - Гриценко - Кривошапкин, Сеник - Ефимочкин - Полищук.

Фото: uhl.com.ua

Как сообщала "Страна", действующий чемпион Украины по хоккею первым вышел в финал плей-офф УХЛ. Вопрос о фаворите поединка решился еще на старте периода, когда дончане за первые 25 секунд отправили в ворота Владислава Гурко сразу две молниеносные шайбы.

Напомним турнирную таблицу и положение команд по итогам регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.