Вчера, 19 марта, водитель такси отвез двух пассажиров по адресу в пгт. Большая Дымерка Броварского района. Во время остановки автомобиля мужчины, угрожая ножом, отобрали у водителя имеющиеся деньги и скрылись.

Об этом сообщает Национальная полиция Украина.

Пострадавший сразу же приехал в полицию и сообщил о разбое. Сотрудники Броварского отдела полиции по горячим следам установили и задержали двух нападающих. Ими оказались местные жители 22 и 24 лет.

Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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