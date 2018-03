Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что планирует встретиться в ближайшем будущем.

Об этом сообщает телеканал Fox News в Twitter.

"Я пообщался с президентом Путиным и поздравил его с победой, с его победой на выборах. Мы, вероятно, встретимся в недалеком будущем", – говорится в сообщении.

