Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что планирует встретиться в ближайшем будущем.

Об этом сообщает телеканал Fox News в Twitter.

"Я пообщался с президентом Путиным и поздравил его с победой, с его победой на выборах. Мы, вероятно, встретимся в недалеком будущем", – говорится в сообщении.

Trump: Texas bomber is 'very sick,' says 'we will get to the bottom of it' https://t.co/SbphlBjk9v pic.twitter.com/B6wwp7YDu6 — Fox News (@FoxNews) 20 марта 2018 г.

По словам Трампа, он встретится с Путиным для обсуждения Украины, Сирии, Северной Кореи и гонки вооружений, которая "выходит из-под контроля".

В заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов США и РФ сообщается, что Трамп поздравил Путина с переизбранием 18 марта, и подчеркнул важность создания безядерной зоны на Корейском полуострове. Также сказано, что "оба лидера подтвердили необходимость для Соединенных Штатов и России продолжить наши совместные усилия для стратегической стабильности".