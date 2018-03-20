Динамика изменения цены биткоина повторяет графики торгов американской биржи NASDAQ во время т.н. краха доткомов (2001 года) - обвала акций интернет-компаний.

Об этом говорится в аналитической записке для клиентов, выпущенной глобальным банком Мorgan Stanley, передает hashtelegraph.

Аналитики Morgan Stanley сообщают, что в начале 2000-х, в самый буйный период перед наступлением медвежьего (падающего) рынка, пузырь доткомов демонстрировал такие же темпы роста - 250-280%.

"Разница лишь в том, что биткойн-ралли было примерно в 15 раз быстрее", - заявила стратег Morgan Stanley Шиэна Шах.

Начиная с 2009 года в истории биткоина было четыре медвежьих периода, во время которых актив терял от 28% до 92% стоимости. Во время последнего кризиса биткоин похудел на 70%, предварительно добравшись до самой высокой отметки в $20 тыс.

В среднем во время каждого медвежьего периода биткоин терял 40-50% стоимости, что по словам Шах, очень напоминает события на NASDAQ 18 лет назад. Шиэна также отмечает, что говоря о нынешнем положении дел с ценой биткоина, нужно обращать внимание на объемы торгов.

С момента падения рынка в декабре этот показатель вырос на 300%. По ее словам, последующее периоды спада как для биткоина, так и для NASDAQ всегда отмечались падением объемов торгов.

"Такая активность инвесторов значит только одно: они спешат избавиться от актива", - добавила она.

Как сообщала "Страна", суд в Украине впервые принял иск о компенсации морального ущерба в биткоинах. При подаче иска были соблюдены все необходимые нормы, поэтому суд не обнаружил причин отказывать истцу в рассмотрении дела.

Отметим, что курс биткоина пошел вниз после новостей от Googlе.