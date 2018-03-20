Народный депутат Антон Геращенко заявил, что будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, но не станет голосовать за ее задержание и арест. Об этом он написал в Facebook.

Кроме того, он предложил голосовать не за арест Савченко, а за ее принудительное лечение.

"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест", - написал Геращенко, объяснив, что считает, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко вместо представления на арест Савченко подал документы на согласие Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице.

При этом Геращенко на своей странице представил представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание Надежды Савченко.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман высказал мнение, что Надежда Савченко психически нездорова