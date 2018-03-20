Высший совет правосудия на заседании 20 марта решил внести Президенту представление о назначении новых судей, пишет Лига. нет.

Представление было подано на:

Бородовского Станислава Александровича - на должность судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области;

Камбул Марины Александровны - на должность судьи Терновского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Соловьева Андрея Владимировича - на должность судьи Ярмолинецького районного суда Хмельницкой области;

Шириной Светланы Анатольевны - на должность судьи Хортицкого районного суда города Запорожья;

Вихровой Виктории Станиславовны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Грищенко Евгения Игоревича - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;

Суходольского Александра Михайловича - на должность судьи Черкасского районного суда Черкасской области;

Гиглавы Ольги Васильевны - на должность судьи Полтавского окружного административного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала их для назначения и признала подтвердившими возможность осуществлять правосудие в соответствующих судах. Кроме того, не установлены основания для обоснованного сомнения относительно соответствия кандидатов критерию добропорядочности и профессиональной этики или других обстоятельств, которые могут повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением судей на должности.

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