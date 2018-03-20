При выполнении работ по устранению нарушений правил безопасности газоснабжения на ул. Вацлава Гавела, 41 сотрудники ПАО "Киевгаз" подверглись нападению со стороны группы неадекватных лиц. Об этом сообщили на официальной странице "Киевгаза" в Facebook.

Группа людей решила самовольно восстановить газоснабжение в доме, подвергая себя и своих соседей на взрыв. Попытка устранения имеющихся нарушений закончилась избиением работников "Киевгаза", сломанным носом, разбитым служебным авто и похищением профессиональных инструментов.

Фото: facebook.com/kyivgaz.ua

"Киевляне откровенно нарушают базовые правила газовой безопасности. ПАО "Киевгаз" ни при каких условиях не будет возобновлять газоснабжение при наличии нарушений. Мы не можем и не будем пренебрегать безопасностью жителей города. Любые попытки давления на наших сотрудников есть заранее бесполезными, а неправомерные действия будут наказаны по всей строгости закона", - отмечается в сообщении.

Инцидент находится под детальным контролем службы безопасности ПАО "Киевгаз", которая активно сотрудничает с представителями Национальной полиции для скорейшего выявления всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, ранее в "Киевгазе" предупредили о визитах фейковых газовщиков с фантомными счетчиками.

Также мы обращали внимание, что киевляне могут остаться без горячей воды из-за долга "Киевэнерго" перед "Киевгазом".