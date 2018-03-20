Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендовал принять законопроект № 6749 относительно введения полного запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Народным депутатам предлагается внести в законы "О природно-заповедном фонде Украины" и "О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона".

В последнем предложено установить полный запрет (а не мораторий) на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых древостоев, рубок главного пользования и любых сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатах.

В то же время, в елово-буковых древостоях на крутых склонах во всех лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей допускаются выборочные рубки главного пользования и выборочные рубки формирования и оздоровления лесов. На пологих и покатых склонах в елово-буковых древостоях проводятся только выборочные рубки.

Кроме того, может быть отсрочено до 2020 года увеличение уровня заповедности в Карпатском регионе до 20 %. Действующая редакция нормы предполагала достичь этих показателей за счет увеличения доли и расширения площадей природных и биосферных заповедников, национальных природных и региональных ландшафтных парков, заказников, заповедных урочищ, памятников природы до 2005 года.

Как сообщала "Страна", в Раду поступил законопроект об усилении ответственности за браконьерство.

Новые права планируется предоставить должностным лицам Госэкоинспекции, службы государственной охраны природно-заповедного фонда, центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах лесного и охотничьего хозяйства.

Напомним, что во Львовской области упавшее дерево убило лесника.