Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рассмотрел доработанный правительственный законопроект, которым предлагается регламентировать требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, а также установить основные принципы сертификации. Об этом пишет Юрлига.

При доработке законопроект дополнен новыми положениями, в частности:

детальными правилами органического производства аквакультуры и животноводства;

отдельными положениями, касающимися производства и маркировки органической продукции;

особенностями ввоза и вывоза органической продукции;

введением двухуровневой системы контроля за органическим производством путем предоставления права Госпродпотребслужбе контролировать деятельность не только операторов рынка, но и органы сертификации;

нормами об ответственности операторов и органов сертификации.

Согласно проекту, производители обязаны будут ежегодно проходит сертификацию (с обязательным выездным инспектированием). Такие предприятия включаются в реестр операторов рынка органической продукции. Полномочия по сертификации органического производства получат аккредитованные органы сертификации.

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