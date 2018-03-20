В Украине ужесточат контроль производства органической продукции
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рассмотрел доработанный правительственный законопроект, которым предлагается регламентировать требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, а также установить основные принципы сертификации. Об этом пишет Юрлига.
При доработке законопроект дополнен новыми положениями, в частности:
- детальными правилами органического производства аквакультуры и животноводства;
- отдельными положениями, касающимися производства и маркировки органической продукции;
- особенностями ввоза и вывоза органической продукции;
- введением двухуровневой системы контроля за органическим производством путем предоставления права Госпродпотребслужбе контролировать деятельность не только операторов рынка, но и органы сертификации;
- нормами об ответственности операторов и органов сертификации.
Согласно проекту, производители обязаны будут ежегодно проходит сертификацию (с обязательным выездным инспектированием). Такие предприятия включаются в реестр операторов рынка органической продукции. Полномочия по сертификации органического производства получат аккредитованные органы сертификации.
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