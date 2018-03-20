Народные депутаты поддержали в первом чтении проект "Кодекса Украины по процедурам банкротства".

Соответствующий законопроект № 8060 был принят за основу на заседании Верховной Рады 20 марта.

Проект представлен в двух книгах:

Книга 1. Корпоративное банкротство;

Книга 2. Восстановление платежеспособности физического лица.

В части реформирования корпоративного банкротства предлагается, в частности:

ликвидировать лишние барьеры и упростить доступ к процедурам самого должника;

увеличить возможности для санации и создать эффективные механизмы внесудебного урегулирования;

исключить все положения, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это;

объединить мировое соглашение и санацию в единую процедуру;

улучшить условия участия в процедурах банкротства обеспеченных кредиторов;

повысить уровень защищенности прав всех кредиторов (передать ключевые полномочия от комитета кредиторов собранию кредиторов; уменьшить кворум при повторном проведении первого собрания; ввести голосование по одобрению плана санации классами кредиторов и прочее);

сократить сроки рассмотрения дел, в частности, за счет уменьшения количества обжалований;

обеспечить реализацию всего имущества должника исключительно на электронном аукционе по самой высокой цене и т.д.

Дела о банкротстве физического лица должны рассматриваться хозяйственным судом по месту жительства физического лица, что позволит обеспечить удобный для граждан и профессиональное рассмотрение такой специфической категории дел.

Проектом предлагается внедрение двух типов процедур - судебных и досудебных, что даст больше возможностей для участников таких правоотношений выбрать лучшую форму урегулирования задолженности физического лица. Также предусмотрены две судебные процедуры: реструктуризация долгов должника и удовлетворение требований кредиторов.

Участие арбитражного управляющего в деле о банкротстве является обязательным. Деятельности арбитражных управляющих посвящен отдельный раздел проекта Кодекса. В частности, урегулирован вопрос создания и деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Кроме того, проектом предусмотрено введение системы автоматизированного ареста средств.

Такая система будет функционировать в хозяйственных судах и обеспечит автоматизированный способ в порядке обеспечения иска оперативного наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

Проект предусматривает, что пользователями системы автоматизированного ареста средств на банковских счетах будут судьи. Информация об аресте средств на основании определения хозяйственного суда об обеспечении иска вносится судьей (председательствующим судьей в случае коллегиального рассмотрения дела) в систему автоматизированного ареста средств, скрепляется его электронной цифровой подписью и подлежит кодированию.

Как сообщала "Страна", в Украине собираются признавать банкротами не только предприятия, но и физлица.

Мы писали, что в Раде назвали сумму долга, после которой украинцы могут считаться банкротами.