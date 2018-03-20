Защитник Шахтера Исмаили впервые получил вызов в футбольную сборную Бразилии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Бразилии.

В составе бразильцев он заменит представителя туринского "Ювентуса" Алекса Сандро, который почувствовал дискомфорт в ноге на первой тренировке сборной в Москве.

После обследования оказалось, что у футболиста итальянской команды травма мышц в правом бедре.

Примечательно, что 28-летний Исмаили, который имеет контракт с "горняками" до конца сезона 2020/21, в нынешней УПЛ сыграл 19 поединков, забил 2 гола и отдал 6 передач. В Лиге чемпионов его показатели - 8 поединков и 1 гол.

23 и 27 марта подопечные Тите проведут товарищеские матчи с Россией и Германией.

Как сообщала "Страна", Манчестер Юнайтед готов выложить за игрока Шахтера 40 миллионов фунтов. В услугах бразильца заинтересован Жозе Моуриньо.

Ранее бразилец Бернард сам объяснил, почему он уходит из Шахтёра.