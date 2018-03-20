Финансовая G20 (министры финансов и главы Центробанков стран "Большой двадцатки") отказались присвоить криптоактивам статуса полноценной валюты.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ России Ксению Юдаеву.

"Было подчеркнуто, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут стандартных функций валют. В частности, как расчетное средство они в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платежные системы, и являются ненадежным активом с точки зрения сохранения стоимости", - сообщила Юдаева.

Она также отметила, что многие страны выступили за определение общих принципов регулирования.

Как сообщала "Страна", Украина внесла майнинг в классификатор КВЭД. Это одна из мер по легализации криптовалют.

Отметим, что в МВФ намерены регулировать глобальный рынок криптовалют.