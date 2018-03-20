Машиностроительный завод "Автолитмаш", который принадлежит новому омбудсмену Людмиле Денисовой, в течение 2015-2016 годов получил тендерных контрактов на 115,7 млн гривен. Данная информация опубликована "Вестником государственных закупок".

Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на проект "Марлин".

Все контракты на ремонт и техобслуживание горного оборудования заключены с одним государственным предприятием "Львовуголь".

По данным YouControl, новому омбудсмену Людмиле Денисовой принадлежит 12,5% корпоративных прав завода "Автолитмаш" на сумму 2,5 млн гривен.

Напомним, 15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову омбудсменом.

По данным СМИ, она новый омбудсмен Денисова и ее дочери владеют компаниями в Крыму.

Кроме того, дочери Денисовой значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний.