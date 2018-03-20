Сегодня в Киеве состоялась встреча журналистов с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром. Собрание организовал Национальный союз журналистов Украины.

На нем выступала Светлана Крюкова - заместитель главного редактора "Страны". Она описала Дезиру ситуацию со свободой слова в Украине - в частности, на примере нашего интернет-издания.

"У представителей власти очень циничное отношение к немногим оставшимся независимым журналистам в Украине. Они выискивают разные методы, чтобы эти журналисты переметнулись на так называемую "сторону добра". Это они себя считают "стороной добра", а тех, кто позволяет себе критиковать ошибочность действий власти, они считают "стороной зла"", - сказала Крюкова Дезиру.

По ее словам, власть ищет инструменты, чтобы подтолкнуть таких людей на "сторону добра".

"Кого-то покупают деньгами, они системно ведут переговоры, чтобы перекупить медиа, ввести своих людей в управление. Рынок медиа у нас не столь богатый, и многие идут на эти соблазны", - заявила Крюкова.

Обычно власти влияют на собственников этих изданий и они становятся более "ручными". Если же это не выходит, они заводят уголовные дела.

"Сперва они долго искали, кто наш собственник - не находили его, придумывали, сами его "создавали". Потом они поняли, что собственник - это и есть главный редактор (Игорь Гужва - ред.), они попытались купить наше издание с условием, чтобы сделать его провластным.

Когда эта попытка провалилась, они завели серию уголовных дел. Все закончилось тем, что наш главный редактор сегодня вынужден просить политическое убежище в Австрии. Но мы продолжаем свою работу как и прежде", - заключила Крюкова.

Выступление Светланы Крюковой - с 1 часа 28 минуты: