Случаи давления в Украине на журналистов и медиа, оппонирующих власти, являются позорным случаем, который не соответствует нормам и стандартам ОБСЕ.

Такое мнение высказал во время встречи с активом Национального союза журналистов Украины и представителями СМИ представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который находится с визитом в Киеве, передают "Украинские новости".

"Журналисты указывают примеры давления на медиа. Такое давление - это давление на плюрализм. Очень важно защищать право журналистов на отдельное, альтернативное мнение, поскольку это создает медиа-плюрализм для общества", - подчеркнул он.

Арлем Дезир подчеркнул, что в некоторых странах существует тренд с попыткой политическими силами и лидерами дестабилизировать СМИ, которые не отражают мнения, желательные для власти. Но это вопрос свободы слова.

"Я думаю, мы должны быть очень внимательными к притеснениям на свободу слова, и поддерживать право и возможность высказывать разные мнения, в том числе тех, кто не поддерживает или хочет критиковать власть", - отметил он.

По словам представителя ОБСЕ, в Украине ситуация сегодня очень отличается от общеевропейской из-за конфликтов, из-за событий в Крыму и из-за ситуации на Донбассе.

"Но на Майдане украинское общество продемонстрировало намерение построить демократию. А демократия предполагает создание институтов, которые будут защищать свободу слова", - напомнил Дезир.

Как сообщала "Страна", ранее СМИ требовали от Порошенко прекратить давление на свободу слова.

Мы писали, что международный комитет по защите журналистов требует от Киева прекратить давление на "Вести".

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