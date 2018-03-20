В Украине вводится механизм стратегической экологической оценки. Национальное законодательство будет адаптировано к законодательству ЕС в части установления сферы применения и порядка осуществления стратегической экологической оценки.

Закон "О стратегической экологической оценке" (проект № 6106) принят на заседании Верховной Рады 20 марта.

Стратегическая экологическая оценка - процедура определения, описания и оценки последствий исполнения документов государственного планирования для окружающей среды, в том числе для здоровья населения, оправданных альтернатив, разработка мер по предотвращению, уменьшению и смягчения возможных негативных последствий, которая включает определение объема стратегической экологической оценки, составление отчета о стратегической экологической оценке, проведение общественного обсуждения и консультаций (при необходимости трансграничных консультаций), учет в документе государственного планирования отчета о стратегической экологической оценке, результатов общественного обсуждения и консультаций, информирования об утверждении документа государственного планирования.

Документом установлен порядок осуществления стратегической экологической оценки, механизм проведения трансграничных консультаций, информирования о принятом решении и мониторинга воздействия выполнения документа государственного планирования на окружающую среду.

Действие Закона не распространяется на:

документы государственного планирования, касающиеся исключительно национальной обороны или действий в случае чрезвычайных ситуаций;

бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы;

программы экономического и социального развития АР Крым, областей, районов, городов, сел, поселков на краткосрочный период.

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