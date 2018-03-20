Право на пенсию за выслугу лет имеют артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов при наличии стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет независимо от возраста.

Соответствующие изменения в Перечень должностей артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов, имеющих право на пенсию за выслугу лет внесены постановлением Кабмина от 14 марта 2018 года № 161.

В частности, для артистов балета и балета на льду, артистов - исполнителей танцевальных номеров в профессиональных художественных коллективах, артистов театров мимики и жеста, травести, цирковых артистов предусмотрен стаж творческой деятельности не менее 20 лет.

Для вокалистов (солистов) театров оперы и балета, каскадеров, артистов хоровых коллективов (солистов), кукловодов в театрах кукол и цирках, артисты ТЮЗ, жонглеров и артисты оригинального жанра - не менее 25 лет.

Артисты хора театров оперы и балета и профессиональных художественных коллективов имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии не менее 30 лет.

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