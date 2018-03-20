Во вторник, 20 марта курс евро на мировом рынке слетел на отметку $1,2280/€ (-74 пункта) из-за ожидания новостей из США и слабой европейской статистики.

Об этом пишет ubr.ua.

"Кроссы по евро также ушли в красную зону. Курс британского фунта упал на 73 пункта, до $1,3993/£", — сообщил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Он связывает укрепление доллара с технической коррекцией перед заседанием подразделения американской ФРС (FOMC, определяет направление монетарной политики), которая была усилена слабой европейской статистикой.

"Индексы ZEW в Германии и еврозоне оказались ниже ожиданий. Инфляция в Великобритании не дотянула до прогнозов. Давление на курс евро/доллар усилилось, когда пара опустилась ниже отметки $1,2330/€. Он являлся техническим уровнем, под которым, скорее всего, размещались защитные стопы по длинным позициям", — отметил Антонов.

Аналитик выделил два сценария, по которому события на мировых рынках могут развиваться до оглашения монетарных решений Федеральной резервной системы, ожидаемых на этой неделе.

Первый — падение евро до $1,2258/€, второй — его коррекция к $1,2310/€.

Еще на рынки продолжат влиять новые отчеты из ЕС, которые в последнее время не радуют инвесторов:

индекс экономических настроений в Германии от института ZEW за март составил 5,1 (прогноз — 13,1, предыдущее значение — 17,8);

индекс экономических настроений в еврозоне от института ZEW за март 13,4 (прогноз — 28,1, предыдущее значение — 29,3).

индекс потребительских цен в Великобритании за февраль составил 0,4% м/м и 2,7% г/г (прогноз — 0,5% м/м и 2,8% г/г, соответственно).

индекс закупочных цен производителей в Великобритании за февраль — 1,4% м/м и 3.4% г/г (прогноз — 0,9% м/м и 3,8% г/г).

индекс отпускных цен производителей в Великобритании за февраль 0% м/м и 2,6% г/г (прогноз — 0,1% м/м и 2,7% г/г).

индекс розничных цен в Великобритании за февраль составил 0,8% м/м и 3,6% г/г (прогноз — 0,8% м/м и 3,7% /г).

Ранее "Страна" сообщала, что курс НБУ 20 марта - доллар и евро дорожают.

Также на валютном рынке штиль: курс доллара на межбанке остался на уровне пятницы.