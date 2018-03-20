В Украине средняя заработная плата вакансий Государственной службы занятости составляет 4300 грн, а зарплата каждой четвертой вакансии - минимальная.

Об этом заявила заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк во время круглого стола "Будущее рынка труда в Украине", передает Укринформ.

Она подчеркнула, что несмотря на повышение средней заработной платы - на 28% до 7700 грн, в вакансиях, которые подаются в Государственную службу занятости, заработная плата остается низкой.

При этом, чиновник добавила, что только в 3% среди всех вакансий службы занятости заработная плата предлагается выше 10 тысяч гривен.

Ранее в Госслужбе занятости заявили об 1 млн свободных вакансий.

Кроме того, в Госслужбе занятости рассказали, в каких регионах самая большая зарплата.