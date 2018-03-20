Сегодня, 20 марта курс доллара на межбанке потерял 8 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,31-26,35 грн./$. Финансисты перестали говорить о дальнейшем подорожании американской валюты.

Об этом пишет UBR.ua.

Курс мог рухнуть и еще сильнее, если бы Нацбанк неожиданно не вышел на торги с покупкой валюты по запросу лучшего курса, и не приобрел до обеда $10 млн. по 26,31 грн./$. Вероятно, чиновники хотели хотя бы частично отбить часть из проданных $88 млн. на торгах 15-16 марта.

Казначеи высчитали, что без центробанка безналичные котировки могли сегодня просесть к 26,25-26,28 грн./$. Его появление замедлило укрепление гривни, которая, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, на пике стоила 26,40-26,44 грн./$, и на минимуме опускалась к 26,27-26,32 грн./$.

"Укреплению гривны способствовала комбинация факторов: активное предложение экспортеров, нуждающихся в гривне для проведения квартальных платежей, проведение планового аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и потребность его участников в гривне, сокращение спекулятивной составляющей на фоне сближения курсов наличного рынка и межбанка", — объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По его данным, остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,7 млрд. грн (до 56,1 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 2,2 млрд. грн. (до 41,2 млрд. грн.).

Объем торгов на межбанке подрос со вчерашних $304,48 млн. до $365,96 млн.

Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли Приватбанк, ПУМБ и Укрсоцбанк, а из покупателей (кроме Нацбанка) — Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и Ситибанк.

Общее спокойствие межбанка позволило опустить ценники и в кассах банков.

"Наличный рынок снизился и сократил опережающий курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень котировок составил 26,40-26,47 грн./$, к середине дня опустился к 26,34-26,41 грн./$», — рассказал Куринной.

Сегодняшние валютные продажи взбодрили банкиров, и они перестали говорить о подорожании доллара: начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко ждет 21 марта старт межбанка в рамках 26,29-26,35 грн./$, Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 26,25-26,35 грн./$. А их коллеги настроены еще оптимистичнее.

"Завтра, по-видимому, курс попытаются опять снизить, возможно к 26,20 грн./$", — отметил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Большие надежды финансисты возлагают на результаты сегодняшнего аукциона Минфина, который размещал не только валютные, но и гривневые облигации внутреннего госзайма.

"На рынке в принципе есть устойчивый интерес к нашим долговым бумагам. Не корпоративным, а именно к государственным. Где риски ниже, а ставка предлагается на уровне 17-17,5% годовых. Главное, чтобы были лимиты, и ОВГЗ будут брать", — считает Юрий Гриненко.

При этом, правда, финансисты продолжают отмечать внешнее давление.

"Факторами давления на курс гривны остаются приближение периода возмещений НДС и ожидания усиления курсовой волатильности на мировых рынках по итогам монетарных решений Федрезерва США и Европейского Центробанка", — резюмировал Олег Куринной.

Ранее "Страна" сообщала, что на валютном рынке штиль: курс доллара на межбанке остался на уровне пятницы.

Также 21 копейка за день. Курс доллара на безналичном рынке продолжил движение вверх.