Правоохранители намерены вернуть предназначенные для денежных переводов 132 тыс. гривен, которые были изъяты в ходе обысков офисов компании экспресс-доставки "Новая почта". Об этом "Украинским Новостям" сообщил сотрудник правоохранительных органов.

"Деньги, которые были изъяты, наверное вернем", - сказал собеседник и не уточнил, когда именно они будут возвращены.

При этом он добавил, что пока о подозрении никому не будет сообщено.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины проводила обыски в нескольких офисах "Новой почты" в деле о неуплате налогов в особо крупных размерах.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, которые состоялись на прошлой неделе (в частности на ООО "Новая почта"), и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга исполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу стоп".

В свою очередь компания "Новая почта" заявила, что собирается подать в суд на ГПУ после обысков.

Ранее мы писали, что после обысков "Новая Почта" жалуется, что на ее мощности обрушились Ddos-атаки.