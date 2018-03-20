Российские дипломаты, которые были официально высланы из Великобритании 14 марта, выехали из посольства России в Лондоне вместе с членами семей 20 марта.

Об этом сообщает "Медуза".

Пр данным журналистов, 23 представителей российского дипкорпуса вместе с семьями были вывезены на трех автобусах в аэропорт. У российского посольства их провожали оставшиеся работать коллеги.

Накануне в посольстве России был дан особый прием для покидающих Великобританию дипломатов.

14 марта премьер Британии Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Кроме того, Великобритания заявила о замораживании российских активов в стране. Санкции могут задеть ближайшее окружение Путина.

Также Великобритания предупредила граждан об опасности поездок в Россию.

Премьер Мэй анонсировала заседание совета НАТО по химическому оружию России. Из-за международного скандала британская королевская семья и британские министры не поедут на ЧМ-2018 по футболу в Россию. Британский регулятор в сфере телерадиовещания не исключил блокирования телеканала Russia Today, который работает в Великобритании. В России угрожают в ответ запретить британские СМИ в случае блокирования Russia Today.

17 марта МИД России заявил о высылке 23 британских дипломатов. Также МИД России заявил о прекращении работы на территории РФ Британского совета (British Council).

Представительница США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совета безопасности ООН заявила, что Россия несет ответственность за химическую атаку в Великобритании на Сергея Скрипаля и его дочь. США также поддержали решение Великобритании выслать российских дипломатов.

4 марта в Великобритании с тяжелым отравлением попал в больницу 66-летний гражданин России Сергей Скрипаль. С ним была и его пострадавшая дочь.

Скрипаль - экс-полковник военной разведки на пенсии, в 2006 году был приговорен в России к 13 годам заключения за шпионаж в пользу Великобритании.

Его признали виновным в передаче данных российских агентов, работавших под прикрытием ЕС, представителям секретной разведывательной службы Британии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала обвинения в адрес России "цирковым шоу в британском парламенте".

Как сообщала "Страна", у Лаврова завтра собирают послов всех государств по делу Скрипаля. Дипломаты встретятся для обсуждения ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ.

Отметим, что соратник Березовского Николай Глушков мог умереть Великобритании во время секс-игр с молодым любовником.