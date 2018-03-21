Верховный Суд поручил Апелляционному суду Львовской области повторно рассмотреть дело блогера и журналиста Руслана Коцабы.

Об этом пишет ЛБ, ссылаясь на сообщение суда.

14 марта коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда рассмотрела представление Апелляционного суда Ивано-Франковской области о направлении уголовного производства по обвинению Коцабы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Представление Апелляционного суда Ивано-Франковской области удовлетворено, уголовное производство направлено на рассмотрение в Апелляционный суд Львовской области.

Руслана Коцабу задержали 8 февраля 2015 года по подозрению в государственной измене и шпионаже. Он активно выступал против проведения мобилизации.

12 мая 2016 года Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в препятствовании Вооруженным силам Украины, однако оправдал по обвинению в госизмене.

14 июля 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал Коцабу, и он вышел на свободу.

В июне 2017 года Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил оправдательный приговор Коцабе и отправил его дело на новое рассмотрение.

В феврале Долинский районный суд Ивано-Франковской области вернул прокуратуре обвинительный акт против журналиста Руслана Коцабы.

Ранее "Страна" сообщала, что Руслан Коцаба рассказал, как на него напал Бык из "Правого сектора".

Также журналист Коцаба заявил, что евродепутаты уговаривают его на убежище в Бельгии.