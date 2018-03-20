Первая леди США Мелания Трамп принимает руководителей ведущих Интернет-компаний для того, чтобы обсудить проблему кибербезопасности и запугивания в сети. Об этом пишет Time.

Ожидается, что встречу посетят представители Amazon, Snap, Facebook, Google и Twitter. Интернет-Ассоциация США также заявила о своем присутствии.

Издание отмечает, что все технологические компании вводят жесткую политику, которая запрещает запугивание в сети, но некоторые из компаний признают, что не могут полностью ликвидировать злоупотребления в Интернете.

Проблема контроля над контентом обостряется, ведь пользователей становится все больше. Только Facebook имеет 2,1 миллиарда пользователей по всему миру.

По данным опроса центра Pew, около 41% взрослых людей утверждают, что их преследовали в Интернете.

Мелания еще в 2016 году заявила, что займется проблемой безопасности в Интернете. Она также призвала ограничить доступ детей к сети.

Ранее сообщалось, что в Google собрались распространить быструю технологию AMP на весь Интернет.

Еще мы рассказывали, что Twitter заявил о находке тысячи аккаунтов с российской пропагандой.