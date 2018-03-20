Всемирно известного английского физика-теоретика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter ВВС.

Фото: twitter.com

Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Он родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако физическое состояние не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило название "излучение Хокинга"). Стивен Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и многих других.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, над чем работал перед смертью Стивен Хокинг.

Также что люди будут помнить о Стивене Хокинге.