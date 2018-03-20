В среду, 21 марта в МИД России приглашены послы всех государств в Москве - для обсуждения отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Иностранные дипломаты проведут встречу с руководством и экспертами российского Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный представитель МИДа Марию Захарову.

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, - сказала она. - Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".

"Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", - добавила она.

Как сообщала "Страна", МИД Чехии вызвал "на ковер" российского посла из-за яда Новичок. Его просят пояснить заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что в Чехии велась работа над ядом "Новичок".

Отметим, что высланные российские дипломаты большой автоколонной отправились в аэропорт Лондона.