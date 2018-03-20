Подросток, устроивший стрельбу в старшей школе "Грейт Миллс" в штате Мэриленд, скончался после перестрелки с охранником. Об этом сообщает телеканал NPR.

Речь идет о подростке, учившемся в этой школе. В результате стрельбы ранения получили еще два ученика. Один из подростков находится в стабильном состоянии, получившая ранения девушка - в критическом.

Полиция до сих не знает истинных причин происшествия.

Фото: npr.org

Стрельба в школе "Грейс Милл" в округе Сент-Мэрис произошла во вторник утром. Учебное заведение после инцидента было закрыто.

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