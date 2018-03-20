Федеральная комиссия по торговле США проводит расследование по вопросу о том, нарушала ли компания Facebook правила, регулирующие доступ к личным данным. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Расследование касается вопроса о том, открыла ли Facebook доступ британской аналитической компании Cambridge Analytica к персональным данным пользователей социальной сети в нарушение своих собственных правил обращения с информацией, отметило агентство Bloomberg.

Если Федеральная комиссия по торговле выяснит, что Facebook нарушала правила, то она может наложить на компанию штраф в размере нескольких тысяч долларов за каждый день, когда происходили такие нарушения. Акции Facebook во вторник после открытия сессии на нью-йоркской бирже упали на 3,2% до $167 за бумагу.

Ранее The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook передал британской компании массивный объем личных данных пользователей.

В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена.

Ранее британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс, снятый скрытой камерой, рассказывает о том, что эта компания вмешалась в более, чем 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете.

Ранее "Страна" сообщала, что акции Facebook рухнули после скандала с Cambridge Analytica.

Также компания, работавшая с Трампом, получила данные о миллионах пользователей Facebook благодаря обычному приложению.