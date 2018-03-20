В феврале 2018 в Украине резко урезали средний размер субсидии, начисляемой для компенсации затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на одну семью. Он сократился на 36% - до 1005 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Общий размер субсидий, начисленных для компенсации затрат семей на оплату услуг ЖКХ в Украине, в январе-феврале 2018 года составил 352,1 млн грн.

Как отмечается, это на 78,5% (или 1 млрд 284 млн грн) ниже показателя января-февраля 2017 года.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 332,4 тыс. домохозяйств, что в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в феврале-2018 сократился на 36% по сравнению с февралем-2017 и составил 1005,2 грн.

Согласно данным статведомства, в феврале-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,44 млн домохозяйств в Украине, что составляет 43% от общего количества домохозяйств в стране.

Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

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