В Уэльсе во вторник, 20 марта, разбился самолет пилотажной группы королевских ВВС Великобритании Red Arrows.

Об этом заявило министерство обороны Великобритании, передает ВВС.

На борту было два человека, они успели катапультироваться. Причины крушения устанавливаются.

Известно, что самолет разбился в долине RAF, которая используется британскими ВВС для обучения пилотов. Всего в RAF работает около 1500 обслуживающего персонала, государственных служащих и подрядчиков.

"Мы проинформированы об инциденте в долине RAF с самолетом Hawk. Мы расследуем инцидент", - сказал пресс-секретарь RAF

Ранее "Страна" сообщала, что 16 марта возле границы с Сирией в Ираке разбился военный американский вертолет.

Также мы рассказывали, что месяц назад в Турции разбился военный самолет.