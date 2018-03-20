К высшему руководству Украины обратился Львовский облсовет с требованием разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Соответствующее решение приняли депутаты на заседании 20 марта, сообщает сайт облсовета.

"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества", – говорится в призыве.

"Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины", – мотивируют свое решение депутаты.

"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", – отмечается в обращении.

Кроме этого Львовский областной совет выступил за введение визового режима для граждан Российской Федерации.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия может открыть Керченский мост для легковушек уже в мае.

Также Путин заявил, что Москва закроет глаза на действия Киева, не позволившего россиянам голосовать в Украине.