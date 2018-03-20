Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в "не слишком отдаленном будущем", передает во вторник агентство Associated Press.

Трамп намерен провести встречу с Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" и Северную Корею, отмечает агентство. Также планируется затронуть тему Украины и Сирии.

Кроме того, Трамп заявил, что "поздравил Путина с победой на выборах".

Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. В ходе разговора стороны затронули вопросы экономического сотрудничества и борьбы с терроризмом. Также лидеры обсудили сирийскую проблему и ситуацию в Украине. Трамп и Путин выразили удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

"Страна" ранее сообщала, что генсек Совета Европы поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Ранее Меркель сердечно поздравила Путина с победой на выборах президента России.