Вечером 20 марта пробки в Киеве достигли 9 баллов. Движение затруднено в центре столицы, на правом берегу.

Заторы традиционно "сковали" бул. Тараса Шевченко, ул. Владимирскую, Льва Толстого, Крещатик, Бассейную, Антоновича, Большую Житомирскую и прилегающие к ним.

На противоположном берегу Днепра пробки образовались лишь в районе развязки у ст. м. "Левобережная", по ул. Гната Хоткевича и вокруг Дарницкой площади.

Дорожная ситуация в столице Украины, по прогнозу "Яндекс.Пробки", нормализуется к 21:00.

Фото: yandex.ua/maps

Как сообщала "Страна", в Киеве водитель Peugeot врезался в пассажирский автобус, потому что не заметил. "Полицию решили не вызывать, решили вопрос "полюбовно".

Отметим, что в Харькове пьяный водитель с женщиной и трехлетним ребенком протаранил патрульное авто.