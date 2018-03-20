Из-за сложных погодных условий международный автовокзал "Одесса" изменил график работы.

Как сообщил представитель автовокзала, пишет УНИАН.

В связи с непогодой некоторые перевозчики отменили рейсы. В частности, отменен рейс на Очаков, (Николаевская область, ожидался в 14.20), Каховку (Херсонская область, 14.50, 15.40), Умань (Черкасская обл., 15.35), Килию (Одесская область, 16.15), в Николаев (16.40), в Харьков (17.10), а также в Кишинев (17.35).

Отменено отправление из Одессы в 16.55 автобуса маршрутом Штефан-Вода (Молдова) - Запорожье, в 17.00 Болград-Москва. Уже известно о задержке автобусов из Варшавы (Польша) и Софии (Болгария), отбытие которых планировалось в 18.00. Также отменены рейсы с заходом в Одессу Кишинев-Лазурное, Измаил-Киев.

В настоящее время в самой Одессе сложные погодные условия: гололед, гололедица, мокрый снег, переходящий в дождь.

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье из-за непогоды ель рухнула на церковь.

Также в Украине из-за непогоды обесточены 134 населенных пункта в восьми областях.