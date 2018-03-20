Сегодня, в день весеннего равноденствия, Google выпустил красочный дудл с нарисованными весенними цветами, появление которых с таким нетерпением ждут украинцы.

Астрономы считают, что именно с этого особого дня можно смело начинать отсчет наступления этой весенней поры.

День весеннего равноденствия – это уникальное природное явление, вся суть которого сводится к астрономическим процессам движения Солнца и Земли. Так, во всех странах мира ночь и день – одинаковы по своей продолжительности.

Кроме того, в этот день у некоторых народов мира наступает Новый год: у иранцев, афганцев, таджиков, узбеков, киргизов, азербайджанцев и казахов.

Между тем, согласно прогнозу погоду, весенняя погода наступит в Украине не сегодня и не завтра, но уже к выходным значительно потеплеет.

Еще напомним, что в Украине из-за непогоды обесточены 134 населенных пункта в восьми областях.