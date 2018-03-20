В Украине не утихают вспышки заболеваемости корью. При этом с середины февраля наблюдалось постепенное уменьшение выявленных новых случаев болезни. С 12 по 18 марта 2018 корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок).

Об этом передает УНИАН со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

С начала 2018 года корью в Украине заболели 7752 человека - 2687 взрослых и 5065 детей. Госпитализированы 5352 человек. За тот же период от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1662), Закарпатской (1396), Одесской (1110), Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9), Херсонской (13) областях. Защитить от кори и остановить вспышка может только вакцинация . Вакцина есть в наличии во всех регионах.

Полезна и профилактика кори.

Остаток вакцин в Украине с учетом недавней поставки в 220 тысяч доз составляет около 359 тысяч доз. Если в отдельном лечебном заведении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент / управления здравоохранения ОГА, который должен осуществить перераспределение в пределах района или области.

В Минздраве напомнили, если вашему ребенку скоро исполняется 1 год или 6 лет - необходимо сделать прививку по календарю прививок. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение для получения бесплатной прививки.

Как сообщала "Страна", из-за вспышки кори в Ужгороде закрыли детский сад. Такое решение было принято противоэпидемической комиссией в Ужгородском горсовете.

Также стало известно, что военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе. Первый случай кори в Мариуполе зарегистрирован 23 февраля. Медики уверяют, что болезнь в город завезли из другой области.

Напомним, что за последнюю неделю февраля в Украине корью заболели 783 человека, умер новорожденный ребенок.