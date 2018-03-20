В Грузии на черноморском побережье в этом сезоне запустят дроны для мониторинга береговой линии.

Об этом сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Шалва Хуцишвили, пишет Кавказ Online.

"В горах и на побережье мы ждем довольно много туристов и должны быть к этому готовы. Речь идет о том, чтобы спасатели использовали в работе не только традиционные методы - в этом году в их распоряжении впервые появятся дроны, и мониторинг побережья станет более эффективным", - сказал он.

Спасатели, которые работают на зимних курортах, получат современные снегоходы, лыжи и специальную экипировку.

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Заместитель главы Службы управления ЧС подчеркнул, что наличие максимально эффективных горно-спасательных подразделений поможет развитию горного туризма.

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури рухнул подъемник с людьми. Видео 18+.

16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. В результате аварии несколько гондол с туристами съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом. Пострадали от восьми до десяти человек, среди них - двое украинцев. Среди причин аварии рассматривают отключение электроэнергии.

Также пострадавшая на взбесившемся подъемнике в Грузии украинка остается в тяжелом состоянии.