В ОБСЕ обеспокоены ситуацией с состоянием расследования нападений и даже убийств журналистов в Украине. Об этом заявил во время встречи с активом Национального союза журналистов Украины и представителями СМИ представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который находится с визитом в Киеве, передают "Украинские новости".

"К большому сожалению, большое количество таких случаев не была должным образом расследовано и не наказаны виновные", - заявил он.

Отдельно Дезир остановился на расследовании убийств журналистов Павла Шеремета и Вячеслава Веремия, которые представитель ОБСЕ назвал примерами "грубых случаев насилия".

По словам Дезира, в течение последних четырех лет офис ОБСЕ занимается внимательным мониторингом дел в Украине, поскольку здесь наблюдается тяжелая политическая ситуация. "Во время кризисов и конфликтов представители медиа обычно оказываются первыми, на кого направлены атаки. К сожалению, это паттерн, который наблюдается постоянно со времен Майдана в отдельных регионах Украины, в том числе - в Крыму... Мы наблюдаем, что медийные учреждения постоянно подвергаются нападениям, журналисты страдают от агрессии со стороны силовых структур, подвергаются насилию. Зафиксировано целый ряд случаев, связанных с безопасностью журналистов", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Дезира, по сравнению с другими странами региона журналисты в Украине остаются активными и отважно продолжают выполнять свои обязанности. "Однако все равно есть страх среди предпрофессиональных журналистов, и такой климат страха нельзя не учитывать. Те, кто делает нарушения и препятствует журналистам - такие случаи должны быть наказаны. Это наш непосредственный долг заниматься вопросами безопасности журналистов, чтобы ни один случай не оставался безнаказанным", - подчеркнул он.

Также Дезир заявил о поддержке плодотворного сотрудничества с НСЖУ, которая позволяет проводить работу по защите журналистов в Украине.

В свою очередь, председатель НСЖУ Сергей Томиленко передал Арлему Дезиру резолюцию общественных обсуждений ситуации с состоянием свободы слова и безопасностью журналистов в Украине.

Как сообщала "Страна", ранее НСЖУ потребовал от властей публичного отчета по каждому случаю давления на СМИ, - Томиленко.

Мы писали, что НСЖУ и международные организации ждут от СБУ разъяснений об обысках у журналистов.

Ранее НСЖУ обвинил спикера Парубия в саботаже парламентских слушаний по безопасности журналистов.