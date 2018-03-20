Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не поддастся на угрозы блокировки подконтрольного компании мессенджера.

"Угрозы заблокировать Telegram, если не будут выданы частные данные его пользователей, не принесут плодов. Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", - написал Дуров на своей странице в Twitter.

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram Messenger, добивавшейся признания недействующим приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о передаче той ключей шифрования сообщений пользователей мессенджера.

После этого Роскомнадзор сообщил, что Telegram должен передать ключи в течение 15 суток, а министр связи Николай Никифоров подтвердил, что компания должна выполнить решение суда и соблюдать российские законы.

Фото: twitter.com/durov

ФСБ в середине июля потребовала у Telegram сведения для того, чтобы декодировать информацию о сообщениях пользователей. Однако, в компании эти данные не предоставили. Тогда Дуров заявлял, что компания не будет выполнять законы, которые "не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.

Как сообщала "Страна", Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 миллионов.