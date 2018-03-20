Народный депутат Надежда Савченко сегодня провела брифинг в Раде, где сделала ряд важных заявлений.

На этот раз депутат была более откровенной, чем в день своего похода на допрос в СБУ. Тогда Савченко в ответ на все острые вопросы журналистов говорила, что обо всем расскажет на полиграфе.

Она впервые признала, что действительно обсуждала массовые убийства в Раде. Но делала это якобы с целью дезинформировать провокаторов, которых к ней приставила Банковая.

Отметим, что завтра, 21 марта, комитет Рады по регламенту будет рассматривать вопрос снятия с Савченко неприкосновенности. Генпрокуратура просит у парламента позволить задержание и последующий арест нардепа. А в четверг Рада будет голосовать по этому вопросу.

Видимо, поэтому накал заявлений Надежды Савченко растет. Причем она занимает в них не оправдывающуюся, а наступательную позицию. Лишним доводом к тому служит появившийся вчера видеоролик с участием нардепа. На видео Савченко вся в черном стоит в пустом сессионном зале, а затем выкрикивает фразу "Ба-бах! Що, вср*лися?".

"Страна" выделила самые интересные заявления Савченко с сегодняшнего брифинга.

Не готовила теракт в Раде

Савченко заявила, что не готовила теракт в Раде, потому что от этого могли бы пострадать невинные люди.

"Никогда в жизни не допускала даже в мысль и не допущу, что Верховную Раду можно подорвать так, чтобы погибли невиновные вместе с виновными. Я в Верховной Раде нахожусь уже два года. Если бы я что-то планировала, я бы уже что-то сделала.

Найдутся люди, кто без меня запустят эту Раду куда-нибудь в космос".

Депутат признала, что хотела бы смены нынешней власти Украины, но мирным способом.

О связях с Кремлем

Надежда Савченко заявила, что у нее нет связи с Россией и ее спецслужбами, вопреки многим подозрениям.

"У них нет доказательств моей привязки к Кремлю. Я не знакома с Медведчуком, я никогда не принимала никакое финансирование, скажем так, с востока. У них нет доказательств этому, и никогда не будет", - заявила депутат.

"Приказ Банковой о моей ликвидации"

По словам Савченко, она получала как минимум три предупреждения о подготовке операции по ее физической ликвидации. Якобы этим занималась Администрация президента.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (экс-заместитель главы Администрации президента - ред.), вскоре после чего он погиб.

Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой.

Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (замглавы АП, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны - ред.), чтобы это остановить.

Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить".

Операция "Дезинформация"

Савченко рассказала, что спецслужбы специально приблизили к ней провокаторов. Савченко выяснила, кто они и намеренно стала дезинформировать этих людей.

"Я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что – не только, как рассказывал Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу – я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции" – сказала Савченко.

По ее словам, она постоянно советовалась с этими людьми, а они выдвигали свои предложения о том, как можно ликвидировать власть.

"Все это объект "А" постоянно записывал на аппаратуру – так называемый "глухой телефон", - сообщила Савченко.

Савченко добавила, что использовала этих людей в своих целях - например, для того, чтобы ездить на оккупированный Донбасс и заниматься обменом пленных.

Также, по ее словам, от них она узнала некоторые коррупционные схемы, которыми занимается СБУ – например, связанные с контрабандой, поставками гуманитарной помощи и так далее.

"Мне стала очень понятной четкая картина войны и кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны нашей власти", - резюмировала Савченко.