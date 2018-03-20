Апелляционный суд Киева оставил без изменений заместителю городского головы Одессы Павлу Вугельману меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата Дмитрия Голубова. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда столицы.

"20 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 15 февраля 2018 года... По результатам апелляционного рассмотрения решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 15 февраля 2018 оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Также сегодня Апелляционный суд Киева признал законным решение Соломенского районного суда города Киева, которым прокуратуре было отказано в отстранении от выполнения служебных обязанностей заместителя городского головы Одессы Вугельмана.

Напомним, Павел Вугельман подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Его задержали 14 февраля аэропорту "Борисполь" вместе мэром Одессы Геннадием Трухановым и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщил о подозрении мэру Одессы Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.

Заместителя мэра Одессы Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Труханову и его заместителю.

Как сообщала "Страна", Труханов и Вугельман сдали загранпаспорта.

Ранее мы писали, что суд наложил арест на имущество мэра Одессы Труханова и его зама.