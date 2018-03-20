Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) заявляет, что никакого теракта в Раде она не планировала всерьез.

Об этом она заявила на брифинге, передают Украинские новости.

"Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана - ей было не важно, умирают виновные или нет. Им нужна была кровь, чтобы прийти... Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", - сказала Савченко.

Депутат сообщила, что не планировала теракт в парламенте всерьез, однако хотела, чтобы в это поверила власть.

Напомним, 14 марта 2018 года стало известно, что Надежда Савченко является фигурантом дела Владимира Рубана, задержанного во время перевозки оружия из так называемых "ЛДНР". По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

После этого в парламенте появились УГОшники с собаками.

Также мы рассказывали, что после истории с Надеждой Савченко депутаты запретят носить в Раде оружие. Кроме того, они хотят отгородиться от журналистов пуленепробиваемым стеклом.