По состоянию на 20 марта 2018 еще не все сборные представили комплекты своей игровой формы. Для таких команд указана форма, в которых команда играет на данный момент, передает FootballUA.

Группа А

Россияне используют красную форму от Adidas с белыми воротниками и полосами на плечах.

Фото: goal.com

Египтяне тоже сыграют на чемпионате мира в экипировке от Adidas. Их основная форма красного цвета, но теперь уже без вставок на плечах и рукавах.

Фото: goal.com

Саудовская Аравия будет играть в форме от Nike, но пока что официальная экипировка на чемпионат мира не представлена.

Фото: goal.com

"Альби-селесте" используют полностью белую форму от Puma, в которой только воротник будет голубым.

Фото: goal.com

Группа В

Производитель экипировки Ирана – Adidas. Эта команда сыграет в белой форме в красными полосками.

Фото: goal.com

Марокканцы с 2012 года одеваются в Adidas и вряд ли изменят экипировщика перед ЧМ. Однако новая форма еще не известна.

Фото: goal.com

Чемпионы Европы португальцы уже представили форму на Мундиаль – в традиционных темно-красных цветах с зелеными полосками.

Фото: goal.com

Форма испанцев от Adidas на турнире будет напоминать нам об обмундировании "фурии рохи" на ЧМ-1994.

Фото: goal.com

Группа С

Австралийцы еще не представили форму от Nike, однако вряд ли она будет особо отличаться от нынешней желтой.

Фото: goal.com

Датчане сыграют в форме от отечественного производителя – Hummel. Новая форма еще не представлена, но мы можем ожидать красный цвет с белыми шевронами.

Фото: goal.com

Французы уже представили форму от Nike. Основным цветом для Погба, Гризманна и компании станет синий с белыми трусами.

Фото: goal.com

Перуанцы сотрудничали с Umbro, но в 2018 году будут одеваться в форму от Marathon. Форма на ЧМ пока не представлена, однако учитывая культовый статус белых футболок с диагональной красной полосой, можно не сомневаться в том, какой она будет.

Фото: goal.com

Группа D

Аргентинцы будут играть в форме от Adidas традиционного дизайна – с белыми и небесно-голубыми полосками. Единственное новшество – адидасовские полоски на плечах будут черного цвета.

Фото: goal.com

Хорваты не зря носят прозвище "клетчатые" – на чемпионате мира они наверняка сыграют в красно-белых формах с "шахматным" узором. Но пока что официально не известно.

Фото: goal.com

Исландцы сыграют в голубых формах с красными вставками на рукавах. Производитель – итальянская компания Errea.

Фото: twitter.com/footballiceland

Форма "суперорлов" от Nike использует "елочные" паттерны зелено-белого цвета.

Фото: goal.com

Группа Е

Ожидается, что "пентакампеоны" представят свою форму от Nike в этом месяце. Предположительно, оттенок желтого в ней будет чуть ярче нынешнего.

Фото: goal.com

Костариканцы сыграют в New Balance. Возможно, форма на ЧМ будет отличаться от нынешней – красной с белой зубчатой диагональю.

Фото: goal.com

Швейцарцы используют экипировку от Puma. Что интересно, справа на ней будет размещена карта Швейцарии. Основной цвет – красный.

Фото: goal.com

Сербы оденутся в Puma вместо ожидаемого Umbro. Их основная форма будет красного цвета, а запасная – белого.

Фото: goal.com

Группа F

Немцы в своей форме от Adidas используют мотивы экипировки, которую "манншафт" надевала на ЧМ-1990. Кроме того, на груди будет использоваться специальный знак действующих чемпионов мира.

Фото: goal.com

Дизайн формы южнокорейцев от Nike пока неизвестен. Можем ожидать доминирования красного цвета с небольшими белыми и синими вставками.

Фото: goal.com

Форма мексиканцев от Adidas будет напоминать ту, в которой команда играла на ЧМ-1994. Она будет зеленого цвета, а на плечах – фирменные адидасовские полоски.

Фото: goal.com

Для шведов Adidas сделал незамысловатый дизайн – желтые футболки с небольшими синими вставками.

Фото: goal.com

Группа G

В форме "красных дьяволов" будут использоваться ретро-ромбы – отсылка к форме с Евро-1984. Производитель - Adidas.

Фото: goal.com

Англичане будут играть в форме от Nike. Основной комплект – белый, запасной – красный

Фото: goal.com

Панамцы сыграют в красной форме от New Balance с сеточным паттерном.

Фото: goal.com

Одевать тунисцев будет немецкий производитель Uhlsport. Пока что неизвестно, будет ли у них специальная форма к ЧМ или останется та, которую внедрили посреди отбора на ЧМ.

Фото: goal.com

Группа Н

Адидасовская форма колумбийцев будет желтого цвета с красными и синими небольшими полосками по бокам.

Фото: goal.com

Форма японцев от Adidas получилась весьма оригинальной – темно-синей с белыми точками. Три адидасовских полоски белого цвета на плечах присутствуют.

Фото: goal.com

Поляки еще не представили свою форму от Nike. Ожидается, что она будет белого цвета.

Фото: goal.com

Садио Мане и компания сыграют в белой форме с зеленой каемкой от Puma

Фото: goal.com

До чемпионата мира осталось меньше трех месяцев

Как сообщала "Страна", Исландия может поддержать Британию в бойкоте ЧМ-2018. Однако, участие национальной сборной в турнире под сомнение не ставят.

Напомним, что ФИФА утвердила видеоповторы и четвертую замену для ЧМ-2018 в России.