Опубликована форма сборных разных стран мира на ЧМ-2018
По состоянию на 20 марта 2018 еще не все сборные представили комплекты своей игровой формы. Для таких команд указана форма, в которых команда играет на данный момент, передает FootballUA.
Группа А
Россияне используют красную форму от Adidas с белыми воротниками и полосами на плечах.
Фото: goal.com
Египтяне тоже сыграют на чемпионате мира в экипировке от Adidas. Их основная форма красного цвета, но теперь уже без вставок на плечах и рукавах.
Фото: goal.com
Саудовская Аравия будет играть в форме от Nike, но пока что официальная экипировка на чемпионат мира не представлена.
Фото: goal.com
"Альби-селесте" используют полностью белую форму от Puma, в которой только воротник будет голубым.
Фото: goal.com
Группа В
Производитель экипировки Ирана – Adidas. Эта команда сыграет в белой форме в красными полосками.
Фото: goal.com
Марокканцы с 2012 года одеваются в Adidas и вряд ли изменят экипировщика перед ЧМ. Однако новая форма еще не известна.
Фото: goal.com
Чемпионы Европы португальцы уже представили форму на Мундиаль – в традиционных темно-красных цветах с зелеными полосками.
Фото: goal.com
Форма испанцев от Adidas на турнире будет напоминать нам об обмундировании "фурии рохи" на ЧМ-1994.
Фото: goal.com
Группа С
Австралийцы еще не представили форму от Nike, однако вряд ли она будет особо отличаться от нынешней желтой.
Фото: goal.com
Датчане сыграют в форме от отечественного производителя – Hummel. Новая форма еще не представлена, но мы можем ожидать красный цвет с белыми шевронами.
Фото: goal.com
Французы уже представили форму от Nike. Основным цветом для Погба, Гризманна и компании станет синий с белыми трусами.
Фото: goal.com
Перуанцы сотрудничали с Umbro, но в 2018 году будут одеваться в форму от Marathon. Форма на ЧМ пока не представлена, однако учитывая культовый статус белых футболок с диагональной красной полосой, можно не сомневаться в том, какой она будет.
Фото: goal.com
Группа D
Аргентинцы будут играть в форме от Adidas традиционного дизайна – с белыми и небесно-голубыми полосками. Единственное новшество – адидасовские полоски на плечах будут черного цвета.
Фото: goal.com
Хорваты не зря носят прозвище "клетчатые" – на чемпионате мира они наверняка сыграют в красно-белых формах с "шахматным" узором. Но пока что официально не известно.
Фото: goal.com
Исландцы сыграют в голубых формах с красными вставками на рукавах. Производитель – итальянская компания Errea.
Фото: twitter.com/footballiceland
Форма "суперорлов" от Nike использует "елочные" паттерны зелено-белого цвета.
Фото: goal.com
Группа Е
Ожидается, что "пентакампеоны" представят свою форму от Nike в этом месяце. Предположительно, оттенок желтого в ней будет чуть ярче нынешнего.
Фото: goal.com
Костариканцы сыграют в New Balance. Возможно, форма на ЧМ будет отличаться от нынешней – красной с белой зубчатой диагональю.
Фото: goal.com
Швейцарцы используют экипировку от Puma. Что интересно, справа на ней будет размещена карта Швейцарии. Основной цвет – красный.
Фото: goal.com
Сербы оденутся в Puma вместо ожидаемого Umbro. Их основная форма будет красного цвета, а запасная – белого.
Фото: goal.com
Группа F
Немцы в своей форме от Adidas используют мотивы экипировки, которую "манншафт" надевала на ЧМ-1990. Кроме того, на груди будет использоваться специальный знак действующих чемпионов мира.
Фото: goal.com
Дизайн формы южнокорейцев от Nike пока неизвестен. Можем ожидать доминирования красного цвета с небольшими белыми и синими вставками.
Фото: goal.com
Форма мексиканцев от Adidas будет напоминать ту, в которой команда играла на ЧМ-1994. Она будет зеленого цвета, а на плечах – фирменные адидасовские полоски.
Фото: goal.com
Для шведов Adidas сделал незамысловатый дизайн – желтые футболки с небольшими синими вставками.
Фото: goal.com
Группа G
В форме "красных дьяволов" будут использоваться ретро-ромбы – отсылка к форме с Евро-1984. Производитель - Adidas.
Фото: goal.com
Англичане будут играть в форме от Nike. Основной комплект – белый, запасной – красный
Фото: goal.com
Панамцы сыграют в красной форме от New Balance с сеточным паттерном.
Фото: goal.com
Одевать тунисцев будет немецкий производитель Uhlsport. Пока что неизвестно, будет ли у них специальная форма к ЧМ или останется та, которую внедрили посреди отбора на ЧМ.
Фото: goal.com
Группа Н
Адидасовская форма колумбийцев будет желтого цвета с красными и синими небольшими полосками по бокам.
Фото: goal.com
Форма японцев от Adidas получилась весьма оригинальной – темно-синей с белыми точками. Три адидасовских полоски белого цвета на плечах присутствуют.
Фото: goal.com
Поляки еще не представили свою форму от Nike. Ожидается, что она будет белого цвета.
Фото: goal.com
Садио Мане и компания сыграют в белой форме с зеленой каемкой от Puma
Фото: goal.com
До чемпионата мира осталось меньше трех месяцев
Как сообщала "Страна", Исландия может поддержать Британию в бойкоте ЧМ-2018. Однако, участие национальной сборной в турнире под сомнение не ставят.
Напомним, что ФИФА утвердила видеоповторы и четвертую замену для ЧМ-2018 в России.