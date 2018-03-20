Чиновник "Киевпастранса" погорел на взятке в 165 тыс гривен
Во вторник, 20 марта, начальник одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпастранс" был задержан при получении взятки в размере 165 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.
Чиновник потребовал деньги с бизнесмена за помощь в возврате коммерческой структуре имущества и выполнение собственных долговых обязательств.
Начальника подразделения "Киевпастранса" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины на рабочем месте непосредственно во время перечисления оговоренной суммы средств.
В настоящее время задержанному готовятся сообщить о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины, и ходатайство об избрании меры пресечения.
Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Как сообщала "Страна", ранее чиновники "Киевпастранса" на торговле с фантомами украли более 30 миллионов.
Напомним также, что "Киевпастранс" обещал закупить пластиковые проездные на 2,5 млн гривен.