Во вторник, 20 марта, начальник одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпастранс" был задержан при получении взятки в размере 165 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

Чиновник потребовал деньги с бизнесмена за помощь в возврате коммерческой структуре имущества и выполнение собственных долговых обязательств.

Начальника подразделения "Киевпастранса" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины на рабочем месте непосредственно во время перечисления оговоренной суммы средств.

В настоящее время задержанному готовятся сообщить о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины, и ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее чиновники "Киевпастранса" на торговле с фантомами украли более 30 миллионов.

Напомним также, что "Киевпастранс" обещал закупить пластиковые проездные на 2,5 млн гривен.