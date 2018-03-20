Соратник Бориса Березовского Николай Глушков мог умереть в Лондоне во время сексуальной игры с 20-летним любовником по имени Денис.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание напоминает, что сначала полиция назвала смерть Глушкова, который проходил по делу "Аэрофлота", "необъяснимой". Однако потом появилась версия, что 69-летний бизнесмен мог быть задушен собачьим поводком.

Как рассказали изданию знакомые Глушкова, бизнесмен жил один, однако у него иногда оставался ночевать 20-летний любовник по имени Денис, который тоже приехал в Лондон из России.

Источник утверждает, что Денис вместе с дочерью Глушкова Натальей обнаружил тело ее отца, после чего они вызвали полицию.

По словам друга Глушкова, сейчас полиция не исключает, что Глушков мог скончаться из-за сексуальной игры, "во время которой что-то пошло ужасно неправильно". Отмечается, что Денис был в квартире бизнесмена перед его смертью.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Лондона не нашла связи между смертями Скрипаля и соратника Березовского.