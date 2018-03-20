Паралимпийская сборная Украины, занявшая шестое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, вернулась в Украину.

Наша команда завоевала 22 медали - по 7 золотых и серебряных и 8 бронзовых наград.

В составе команды двое мультимедалистов - Оксана Шишкова - 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая медаль, и Игорь Рептюх - по одному золоту, серебру и бронзе

Фото: unian.net

Ранее "Страна" сообщала, что Украина выплатит призерам Паралимпиады-2018 более 90 млн грн.

"Информируем общественность, что государство выплатит нашим чемпионам и призерам XII зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен. Напоминаю, что наши паралимпийцы получат за I место - 125 тыс. долл.; за II место - 80 тыс. долл.; за III место - 55 тыс. долл.", - написал в соцсети исполняющий обязанности министра спорта Николай Даневич.