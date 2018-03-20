Во вторник, 20 марта авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила однодневную скидку на все рейсы в Польшу и обратно.

Об этом сообщается на Facebook-странице авиаперевозчика.

Акция будет действовать на все авиарейсы в Польшу и из Польши при бронировании авиабилетов до 23:59 20 марта по центрально-европейскому времени (01:00 ночи 21 марта по Киеву).

При бронировании билетов на сайте компании или через ее мобильное приложение предоставляется скидка в 20%. Она распространяется на тарифы, включая налоги и необязательные сборы, кроме административного сбора.

Акция имеет и еще одно условие - все поездки должны быть совершены до 30 апреля.

Wizz Air совершает рейсы из Киева в Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин и Познань.

Фото: facebook.com/wizzaircom

Как сообщала "Страна", лоукостер Wizz Air добавляет 16 новых маршрутов из Украины. В столичном аэропорте Киев-Жуляны в конце июня добавится два новых рейса - в/из Таллинна и Лиссабона.

Отметим, что с марта Wizz Air запускает рейсы из Львова в Дортмунд.